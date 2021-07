Messi supera foto de CR7 e tem foto mais curtida do Instagram

Após o título da Copa América, o primeiro de La Pulga com sua seleção, o camisa dez publicou uma foto com a taça no Instagram.

E, em uma semana, a foto se tornou a mais curtida da rede social, com mais de 20 milhões de likes.

O recorde anterior era do português, quando ele postou uma homenagem a Maradona, que alcançou pouco mais de 19,7 milhões desta interação.