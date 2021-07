Mestre Juca, referência do Taekwondo nos anos 90, está intubado com Covid-19 no Into

Referência do Taekwondo no Acre, especialmente nos anos 1990, José Carlos Gomes Guimarães, o Mestre Juca, de 62 anos, está internado no Instituto de Traumatologia do Acre (Into), onde foi intubado com Covid-19.

Mas redes sociais, muitos de seus ex-alunos pedem orações pela sua recuperação, que é considerado o precursor do esporte no Acre. Atualmente, Guimarães, que já atuou na Polícia Militar, presta serviço para a Secretaria de Segurança Pública como instrutor de defesa pessoal.

O cineasta acreano Enilson Amorim pediu orações: “Que a equipe médica e Nosso Senhor Jesus restaure a saúde de nosso inesquecível professor”.

Veja algumas fotos antigas de Mestre Juca