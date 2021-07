Meu INSS: como agendar serviços e pedir benefícios pelo APP

Desde o ano de 2017, o Instituto Nacional do Seguro Social passou a garantir agendamento/solicitação de benefícios pela internet (site ou aplicativo Meu INSS). Os recursos tiveram que ser ainda mais aperfeiçoados, tendo em vista o atual cenário de pandemia e a consequente limitação nos serviços presenciais.

Por isso, o chamado “Meu INSS” conta com diversos serviços para todos os segurados, como revisão de benefícios, perícia médica, pedido de auxílio-doença e projeto-piloto para fazer prova de vida digital. O aplicativo, com versão para sistemas Android e iOS, pode ser acessado pelos cidadãos que recebem qualquer tipo de benefício do INSS.

Por meio dele, é possível gerenciar demandas e verificar todas as informações da vida profissional, incluindo tempo de contribuição e extrato de pagamentos. Ao acessar a página principal do aplicativo pela primeira vez, o sistema irá pedir para que o usuário faça um breve cadastro. Basta clicar em “cadastrar senha”, preencher os dados correspondentes e selecionar o ícone “continuar”.

Vale destacar que também existe a possibilidade de consultar processos e obter mais detalhes pelo site “Meu INSS” ou por meio do número 135. As ligações são gratuitas e todos os procedimentos funcionam de maneira remota. A central de serviços por telefone geralmente funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

