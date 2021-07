Mia Khalifa: Confira 10 fotos sensuais da ex-atriz pornô citada na CPI da Covid

Mia Khalifa, ex-atriz pornô, ficou bastante conhecida durante sua carreira na pornografia. No entanto, atualmente o nome da famosa tem repercutido nas redes sociais do Brasil, após ela ser citada na CPI da Covid por políticos.

Recentemente, inclusive, Mia chegou a responder um post do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), falando sobre a CPI do último domingo (18). Na publicação, o vice-presidente da comissão que investiga a atuação do governo Bolsonaro no combate à pandemia da Covid-19, citou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mencionou a ex-atriz pornô.

Mia Khalifa, então, rapidamente respondeu ao post e entrou na brincadeira: “Vocês estão em crise. Estou a caminho”, escreveu ela, levando os internautas ao delírio.

You guys are in a crisis… I’m on my way 🧳✈️ https://t.co/F0iqLRCFun — Mia K. (@miakhalifa) July 19, 2021

10 fotos sensuais de Mia Khalifa

Apesar de Mia Khalifa ter abandonado a carreira de atriz pornô no fim de 2014, quando ganhou fama mundial após aparecer em um vídeo usando um hijab (véu usado por algumas mulheres muçulmanas para cobrir a cabeça), a libanesa de 28 anos continua fazendo sucesso nas redes sociais com suas fotos ousadas. Ela, inclusive, possui um OnlyFans, onde divulga conteúdos picantes, mas sem nudez.

Pensando nisso, separamos 10 fotos sensuais de Mia Khalifa após ela deixar os filmes pornôs de lado. Confira:

