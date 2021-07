Moisés Diniz sai em defesa de Bittar: “estão querendo desmoralizar o senador”; vídeo

O agora secretário adjunto estadual da Educação, Moisés Diniz, saiu em defesa do senador Marcio Bittar (MDB) em um vídeo postado suas redes sociais. De acordo com Diniz, há uma tentativa organizada por parte da oposição de desmoralizar o senador emedebista.

O adjunto da Educação rebateu as críticas que o senador tem recebido por destinar emendas para outros estados, que não o Acre. De acordo com Moisés, isso ocorre porque Bittar é relator do orçamento da União e sua assinatura precisa constar nessas emendas. “Os 16 milhões destinados ao Marcio, estão todos alocados no Acre”, disse.

Ainda segundo Diniz, o senador, além dos 16 milhões a que tem direito, está conseguindo alocar para o Acre quase meio bilhão de reais. “O Marcio é o nosso leão, que traz energia para o Acre”, disse.

Moisés também criticou a base governista que está assistindo calada os ataques ao senador. “Não é normal o silêncio dos nossos”, concluiu.