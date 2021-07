Mônica Martelli é detonada ao aglomerar em festa de Marina Ruy Barbosa

O evento aconteceu nesse sábado (3/7), na fazenda do deputado federal Guilherme Mussi (PP/SP), atual namorado de Marina.

A propriedade, localizada em Capão Bonito, município de São Paulo, recebeu cerca de 50 convidados.

Apesar da discrição da aniversariante, alguns convidados deixaram escapar imagens nas redes sociais.

No registro feito pela empresária Vivi Mascaro, além de Marina Ruy Barbosa, aparecem Mônica Martelli e Fernanda de Goye.

A presença de Mônica Martelli incomodou internautas. Isso porque o evento aconteceu justamente na véspera do aniversário de dois meses de morte de Paulo Gustavo, um de seus melhores amigos.

“Acontece que a Mônica está sempre postando sobre as 500 mil vidas e cancelando alguns influenciadores que saem de casa, ou seja, militando em cima desse assunto e da morte de seu grande amigo Paulo Gustavo por conta do vírus… Enfim a hipocrisia”, criticou um usuário do Twitter.

Sobrou até para a Samantha Schmütz, amiga de Mônica Martelli, que polemizou ao trocar farpas com Juliana Paes. “Esperando a Samantha soltar indiretas para a amiga que estava aglomerando com a ruiva”, instigou a internauta.

Veja as principais reações: