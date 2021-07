Monstruosidade: polícia procura pedófilo que estuprou mais de 5 crianças no Acre

A Polícia Civil do Acre segue com as buscas por um dos maiores criminosos de todo o Estado, que está desaparecido desde o ano passado.

Se trata do rio-branquense Josimar Barbosa da Costa, de idade não revelada, acusado de praticar crimes de pedofilia contra mais de 5 crianças.

Em um anúncio divulgado nas redes sociais, pedindo a atenção dos pais, consta que Josimar teria dito que violentaria outras 10 crianças antes de ser capturado.

As buscas seguem sendo realizadas. Existe um mandado de prisão preventiva em nome de Costa, mas ainda não se sabe nada sobre o seu paradeiro.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Segurança Pública e Justiça do Acre (Sejusp) para averiguar a veracidade da informação divulgada. A pasta confirmou os crimes cometidos por Josimar e que ele está desaparecido.

A delegada Juliana de Angelis, responsável pelo caso, informou que mais detalhes serão repassados à imprensa nesta quarta-feira (7).