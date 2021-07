Morador agradece governo por recuperação de estrada do Segundo Distrito, em Sena Madureira

O ex-presidente do Bairro Niterói, Toim Apolinário, manifestou nesta sexta-feira (16) contentamento em relação ao trabalho feito pelo Governo do Estado na estrada Mário Lobão, que dá acesso ao Segundo Distrito de Sena Madureira. Nesta semana, o governo, por intermédio do Deracre, iniciou a aplicação do microrrevestimento no trecho.

De acordo com Toim Apoinário, há muitos anos a estrada Mário Lobão estava tomada pelos buracos. “Há muito tempo a nossa comunidade vinha sofrendo com essa buraqueira. Para se ter uma idéia, cobravam até 100 reais pra trazer uma encomenda pra cá e muitos nem queriam vir. Graças a Deus e à sensibilidade do Governo do Estado, hoje a realidade é bem diferente. Fica o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli. Que continue trazendo investimentos para os moradores do Segundo Distrito”, frisou.

A ação determinada pelo governador Gladson Cameli na estrada Mário Lobão tem duas etapas: o trabalho tapa-buracos e a aplicação do microrrevestimento.

A estrada Mário Lobão dá acesso não somente aos moradores do Segundo Distrito como também ao Quintal Florestal e Ramal do Lauriano.