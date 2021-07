Morador de Sena captura peixe de quase 15 quilos no Rio Caeté e comenta: “O momento é de fartura”

Nesta época do ano com a intensificação do verão, a atividade pesqueira seja ela profissional ou amadora se torna bastante evidente nos rios de Sena Madureira. Segundo relatos, a época é de fartura na terceira maior cidade do Acre.

Na tarde de sábado (24), a pesca foi satisfatória para o servidor público José Francisco, residente no Bairro Florentino. Ele conseguiu capturar com a utilização de uma tarrafa um grande Caparari. O lance foi dado nas proximidades do porto do Florentino, Rio Caeté. “Estávamos pescando em família com alguns parentes que vieram de Rio Branco. Graças a Deus obtivemos êxito. O momento realmente é de fartura”, comentou.

Após ser retirado de dentro do rio, o Caparari foi pesado e deu 14 quilos e 220 gramas.

José Francisco não é pescador profissional, mas vez por outra tem a satisfação de “encher” a canoa quando vai pro rio Caeté. Logo após a grande alagação deste ano, ele fisgou um Tambaqui de mais de 15 quilos.