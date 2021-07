Morador do Calafate come 35 pedaços de pizza, choca empresário e vídeo viraliza; assista

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos polêmicos: @douglasricher O empresário acreano Ramon Olivier, do Restaurante e Pizzaria ‘A Princesinha’, foi surpreendido por um cliente após lançar um desafio no rodízio da pizzaria. Na semana passada, Ramon lançou o desafio para quem comesse 35 fatias de pizzas não pagava o rodízio e ainda ganhava outro vale rodízio.

Na noite desta terça-feira, o desafio do empresário foi vencido pelo morador do bairro Calafate, Júnior Manuares, que comeu 35 fatias de pizza, bebeu 4 águas de 500ml e meio refrigerante de 2l.

Ramon compartilhou com essa coluna o momento que o participante estava finalizando o desafio. O vídeo também já circula nas redes sociais e ganha repercussão. No vídeo, o empresário lança novo desafio para quem desejar bater o recorde do acreano que comeu 35 fatias de pizza.

Em conversa com este colunista, o empresário comentou que recebeu várias pessoas desde que lançou o desafio, e também contou como o participante se preparou para o desafio.

“Já veio várias pessoas aqui, um comeu 25, outro 23, 15, 18, mais que nem esse aí, meu amigo, ainda não apareceu não. Esse aí disse que ficou o dia inteiro sem comer, não tomou, nem almoçou e veio preparado para bater o rodízio”, disse Ramon.