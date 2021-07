Morando em Manaus, médico aparece em escala de plantão da UPA; outros casos são denunciados

O ContilNet recebeu uma denúncia nesta sexta-feira (23) informando que o médico José Willian de Sá Costa Cruz, servidor público da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), mora atualmente em Manaus, mas está na escala de plantão da UPA Via Verde, localizada no Segundo Distrito de Rio Branco.

Ele concluiu o curso de medicina e foi convocado para o serviço militar, em Manaus.

“O senhor Jose Willian de Sá, enfermeiro, está lotado na escala da Upa do Segundo Distrito e recebendo, e já faz um tempinho”, disse a denunciante.

A reportagem teve acesso à escala de plantões da unidade, de julho de 2021, e constatou que o nome do médico estava na lista.

Outros possíveis casos

“Há outros casos semelhantes na UPA do Segundo distrito, como o da enfermeira Mirian, que também mora em outro estado, inclusive. Tem funcionário do administrativo que bate o ponto eletrônico e vai embora. A gerente Geral da UPA, Maria Auxiliadora, tem conhecimento. Precisa ser investigado”, finalizou, apontando outras possíveis irregularidades.

Posicionamento da Sesacre

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) foi procurada para comentar o assunto e disse que “o afastamento de José Willian foi feito desde de maio” e “fica esclarecido que o processo do servidor já se encontra em perfeito andamento para que haja o afastamento completo”.

“O servidor se graduou em medicina no final do ano de 2020 e logo em seguida foi convocado para o serviço obrigatório do exército conforme o documento que já foi enviado para anexar no processo de afastamento”, finalizou.