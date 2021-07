Morre ex-soldado da borracha de CZS; ele deixa 12 filhos, 40 netos e 18 bisnetos

É com muito pesar que familiares e amigos comunicam a morte do ex- soldado da borracha, José Ferreira de Mattos, 96, ocorrida nesta madrugada de sexta-feira (30) no hospital de campanha Regina Pacis, em Porto Velho, Rondônia.

Seu José Ferreira foi internado com problemas respiratórios na última quarta-feira (28). Ele foi encaminhado à UPA da zona Sul e devido a gravidade do caso teve de ser transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no hospital de campanha de combate a Covid-19.

O idoso foi soldado da borracha no município de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre. Desde o mês de outubro do ano passado José Ferreira estava residindo com familiares na capital de Rondônia.

Ele tinha 12 filhos, cerca de 40 netos e 18 bisnetos. O corpo será velado nesta sexta-feira na funerária Dom Bosco, Avenida Pinheiro Machado, no Centro de Porto Velho. O resultado de Covid-19 do idoso tinha apresentado resultado negativo.