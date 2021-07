Morre um dos médicos mais atuantes do Juruá, Jander Barbosa, vítima da Covid-19

Morreu na manhã desta quarta-feira (14), no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, um dos médicos mais atuantes da região, Jander Barbosa, aos 61 anos.

Ele foi infectado pelo coronavírus e adquiriu uma trombose como sequela, e estava em tratamento.

Seu quadro, inicialmente, era considerado estável, mas não conseguiu resistir.

Amigos e familiares de Jander se despediram dele em mensagens postadas nas redes sociais.

“Meu coração hoje chora por você, meu mestre, parceiro, companheiro de labuta. Muito, muito obrigada por cada ensinamento, por cada vida que você salvou, obrigada por ter ajudado minha caçulinha a vir ao mundo, muito obrigada”, disse a colega de trabalho, Keith Farias.