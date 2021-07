Motociclista morre após bater em poste na BR-364, no bairro Tucumã, em Rio Branco

O motociclista Jefferson de Souza Jácome, de 27 anos, morreu após colidir contra um poste de energia, na madrugada deste domingo (18), BR-364, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Jefferson conduzia sua motocicleta pela rodovia quando acabou perdendo o controle e bateu contra um poste de energia elétrica. Com o impacto, a vítima foi arremessada e sofreu afundamento de crânio e traumatismo craniano.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e atestou a morte de Jefferson.

Policiais Rodoviários Federais isolaram a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O laudo com as causas do acidente ficará pronto em 10 dias, e o caso ficará a cargo do Juizado de Trânsito.