Motorista de aplicativo desaparece em Rio Branco após corrida para Cidade do Povo

Desapareceu na última sexta-feira (09), às 11h, o motorista de aplicativo Thalys Bruno da Silva de Souza enquanto trabalhava em um carro modelo Voyage branco, de placa PQY-5898, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia que checou as câmeras de segurança da região, ele pegou uma viagem rumo Cidade do Povo e voltou sentido bairro Quinze, e daí não foi mais visto. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/Ac), por sua vez, está fazendo buscas e operando com blitz na cidade para encontrar o rapaz.

Colegas de trabalho acreditam que ele esteja em cativeiro ainda na região do Segundo Distrito. Nesta madrugada, alguns motoristas se mobilizaram para ir atrás do colega, mas por conta do horário avançado e para preservar a segurança deles, resolveram suspender.

Neste sábado (10), às 10h, haverá uma manifestação dos motoristas para que o Poder Público se mobilize para trazer Thalys vivo e em segurança. “Queremos um empenho massivo do poder público, e para isso vamos fazer valer nossa voz durante essa concentração”, disse um dos motoristas via rede social.