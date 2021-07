Motorista morre após caminhão carregado de toras tombar na BR-317, em Xapuri

O motorista de uma carreta que carregava toras de madeira, identificado como Revison Araújo Oliveira, morreu na noite de quinta-feira (15), em um acidente na BR-317, próximo a fazenda Araxá, no limite entre os municípios de Capixaba e Xapuri, no interior do Acre.

Segundo informações dos militares do Corpo de Bombeiros do 8° Batalhão, localizado no município de Xapuri, eles foram acionados para cortar as ferragens da cabine do motorista do caminhão que ficou sobre a vítima, após a cabine ser esmagada pelas toras de madeira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado, mas ao chegar no local só pode constatar a morte do motorista.

Ainda segundo informações de populares, a carreta de madeira estava com destino ao Complexo Industrial Florestal de Xapuri (Ciflox), onde funcionava a antiga fábrica de pisos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estive no local e isolou a área para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

O veículo deverá ser removido por tratores de fazendeiros e a pista será liberada para o tráfego.