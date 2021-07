Motorista supostamente alcoolizado quase atropela moradores, em Sena

Uma família moradora na estrada Xiburema, bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira, passou por momentos de tensão no final da tarde deste domingo (18). Um motorista, supostamente sob efeito de álcool, invadiu a preferencial e por pouco não causou uma tragédia.

O fato ocorreu em frente a residência da idosa Luzia Ferreira. Ela estava sentada na calçada na companhia das filhas quando o carro invadiu o local. “Foi tudo muito rápido. Quando vimos o carro já estava quase nos pegando. Por um milagre de Deus estamos vivas. É revoltante uma situação como essa porque o motorista estava alcoolizado”, contou uma das vítimas que preferiu não se identificar.

As moradoras não sofreram ferimentos graves, somente dona Luzia que ficou com um corte no pé. Em contrapartida, uma motocicleta Biz, de cor vermelha, que se encontrava estacionada em frente à residência foi arrastada pelo carro e ficou totalmente destruída. A moto pertence a Elivania Gomes, filha de dona Luzia.

Minutos após a batida, o motorista infrator se evadiu do local. Um de seus irmãos compareceu ao local e se comprometeu em pagar o prejuízo causado na motocicleta.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência, porém, não teve como fazer mais nada já que o autor fugiu após a batida.