Mototaxista é vítima de latrocínio em Presidente Figueiredo, no AM

Um mototaxista, de idade não informada, foi vítima de latrocínio, na manhã desta quinta-feira (29), em Presidente Figueiredo (AM). O corpo dele foi encontrado em um ramal após ele ter aceitado uma corrida.

O corpo foi encontrado com marcas de arma branca, no ramal do Souza, localizado na Comunidade Boa Esperança, no Km 120 da BR-174.

Colegas de trabalho da vítima informaram à Rede Amazônica que o mototáxi teria sido contratado para uma “corrida” pelo autor do latrocínio, para leva-lo até a comunidade Boa Esperança.

O homem era conhecido pelos colegas como um dos pioneiros no serviço de mototaxista em Presidente Figueiredo.

De acordo com a associação dos mototaxistas do município, três profissionais da categoria já foram vítimas de latrocínio na cidade.

A Polícia Civil identificou um suspeito do crime, mas ele segue foragido.