MP-AC recebe denúncias de assédio envolvendo pastor e diretor da Santa Casa

Uma das acusações de assédio envolvendo o pastor e diretor da Santa Casa de Misericórdia do Acre, José Ildson Viana Barbosa, de 49 anos, chegou ao Ministério Público do Acre (MP-AC).

De acordo com a denunciante, que estava pleiteando uma vaga de emprego na unidade, o líder religioso teria pedido uma massagem à ela em troca do cargo. Uma biomédica que estava buscando emprego na clínica também registrou boletim de ocorrência na polícia, com apoio do próprio esposo, afirmando Ildson também teria lhe assediado.

O pastor negou as acusações e disse ainda nesta quinta-feira (22), em áudio vazado na internet, que “os elogios feitos aos funcionários são formas de incentivo”.

A assessoria de comunicação do MPAC disse que a suposta vítima já está sendo ouvida pelo Centro de Atendimento à Vítima (CAV) e que a investigação está em andamento.

Ildson foi demitido nesta quinta-feira (22) do cargo de assessor parlamentar do gabinete da senadora Mailza Gomes (Progressista).