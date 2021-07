MS autoriza e Rio Branco deve começar a vacinar adolescentes entre 12 e 17 anos na próxima semana

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na noite de terça-feira (27) que adolescentes de 12 a 17 anos serão incluídos no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. A inclusão será iniciada após envio da primeira dose para a vacinação de adultos com mais de 18 anos. Segundo o plano nacional, adolescentes com comorbidades serão os primeiros a serem imunizados.

A medida foi acertada durante reunião entre o ministério e representantes de estados e municípios.

No Acre, as secretarias municipais de Saúde de Rio Branco e Cruzeiro do Sul já haviam iniciado tratativas com o governo federal para iniciar a vacinação desse público e aguardava autorização. Agora, com a nota técnica emitida, a imunização deve avançar não só nestes dois municípios que são os maiores do estado, mas em outros 17 que também já estão vacinando o público de 18 anos (veja abaixo como estão vacinando os municípios acreanos).

Ainda nesta quarta-feira (28) o secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, vai convocar uma reunião com os secretários municipais de todo o estado para discutir a forma que será feita a vacinação dos adolescentes.

“O Ministério da Saúde idealizou a vacinação desse público de 12 a 17 anos priorizando os que tenham comorbidades, mas o Frank quer ir além, ele quer começar a diminuir este extrato de forma decrescente, como tem feito atualmente, mas para geral, sem priorizar comorbidades, mas para isso ele precisa se reunir com os outros secretários e decidir isso em conscenso”, detalha o assessor de comunicação da Semsa, Salomão Matos.

De toda forma, garantiu Salomão, a vacinação vai avançar na Capital. O resultado dessa reunião vai apenas direcionar o público, se geral ou o com comorbidades, porém, a previsão é que esse avanço ocorra apenas a partir da próxima semana, depois que boa parte dos adultos com 18 anos ou mais esteja vacinada.

“É um público muito grande, estamos vacinando em média 7 mil pessoas diariamente ainda e somente depois disso é que podemos descer o extrato”, explica Matos.

Na reunião com Queiroga ficou definido também que, após a distribuição da primeira dose dos imunizantes para todo o país, o ministério deve decidir sobre a antecipação do intervalo entre as duas doses da Pfizer, que, atualmente, é de 90 dias. Na bula do fabricante, o intervalo é de 21 dias.

Esta redução está sendo estudada para acelerar a imunização diante da variante delta que está crescendo o número de infectados pelo país e tem sido a grande preocupação.

“Nossa expectativa é atingir a população acima de 18 anos vacinada até o começo de setembro. A partir daí, vamos discutir a redução no intervalo da dose da Pfizer, assim a gente avançaria com a segunda dose em um número maior de pessoas e também os abaixo de 18 anos”, explicou o ministro.

Os estados e municípios ainda deverão seguir as orientações do Ministério da Saúde sobre os intervalos entre as doses de vacinas e outras recomendações do PNI.

