Mudança silenciosa no WhatsApp gera confusão e divide opiniões

Uma mudança silenciosa no WhatsApp afetou a forma como as conversas são arquivadas e já gera confusão entre os usuários do aplicativo. Diversos deles relataram em redes sociais que ficaram sem responder às mensagens em grupos de amigos, parentes ou de trabalho por causa do novo recurso.

Este colunista apurou que a novidade chegou a quase todos os participantes do WhatsApp no Android e no iPhone. Ainda assim, seu funcionamento é uma surpresa para muita gente. Fique comigo até o fim deste texto, pois precisamos nos ater a alguns detalhes técnicos.

Primeiro de tudo, é importante reconhecer que o WhatsApp está se movimentando para trazer recursos inovadores, que facilitem a nossa vida. Afinal de contas, é o app mais utilizado do Brasil – já revelamos que são 150 milhões de adeptos, segundo uma fonte muito bem informada.

Na última terça-feira (27), a empresa anunciou que estava “tornando mais fácil acompanhar suas conversas mais importantes e diminuir a prioridade das mensagens que podem atrapalhar” e mexeu no funcionamento do recurso Arquivar.

Para quem nunca reparou, ele está integrado à tela de Conversas do aplicativo – a primeira que aparece quando o mensageiro é executado no celular. Arraste um chat da direita para a esquerda e você verá várias opções de controle, dentre elas a função de arquivar.

Como era: o usuário escolhe arquivar uma conversa. Ela desaparece da tela inicial do WhatsApp, mas permanece na pasta de itens arquivados. Ao chegar uma nova mensagem, a conversa retorna para a tela inicial do aplicativo.

Como ficou: o usuário escolhe arquivar uma conversa. A partir daquele momento, ela fica para sempre na pasta de itens arquivados e o smartphone não dá mais nenhuma notificação sobre novas mensagens.

O acesso às conversas arquivadas continua o mesmo: você deve abrir o app e arrastar a lista de conversas do meio para baixo. Nesta hora surge um menu secreto – a pastinha com os itens escondidos. Não é exatamente a interface mais intuitiva do mundo.

A lógica por trás do arquivamento mudou por completo e pegou usuários de surpresa, conforme pudemos ver em postagens na internet nos últimos dias. Alguns gostaram, outros não.

