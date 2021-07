Mulher denuncia diretor da Santa Casa por assédio durante entrevista de emprego

Um escândalo sexual, envolvendo o pastor evangélico e diretor da Santa Casa de Rio Branco, José Ildson Viana, veio a tona nesta quarta-feira (21). A denúncia de assédio sexual partiu de uma mulher que havia se candidatado a uma vaga de emprego no hospital.

A vítima do suposto assédio registou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher, que investiga o caso. A mulher também entregou material de áudio à Polícia para ser usado como prova do assédio. No áudio, durante a entrevista de emprego, o diretor chega a pedir uma massagem nas costas para a candidata, que negou o pedido.

O ex-deputado federal, José Alex, que é responsável pela Santa Casa, disse que o hospital não vai abrir sindicância para investigar o caso. De acordo com José Alex, a investigação da polícia já é o bastante para apurar o caso.