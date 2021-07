Mulher é esfaqueada pela vizinha após discussão na frente de casa

Após uma discussão na madrugada desta terça-feira (27) uma mulher de 27 anos foi esfaqueada pela vizinha em frente a uma residência localizada no bairro Cidade Nova, na região Sul da capital de Rondônia.

A vítima foi socorrida para a UPA e autora do crime fugiu do local. Policiais militares foram chamados para registrar a ocorrência.A vítima relatou somente que teve uma discussão com a acusada e foi esfaqueada no braço.

Ela não revelou o motivo do desentendimento que acabou em tentativa de assassinato.Os policiais militares registraram a ocorrência no 7° DP e a Polícia Civil seguirá no caso.