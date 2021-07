Mulher morre queimada em incêndio que destruiu casa de madeira em Manaus

Uma mulher de 26 anos, identificada como Marceline Mathias, morreu queimada após um incêndio atingir uma casa de madeira na manhã deste domingo (25). O caso aconteceu em um beco na Rua Raquel, em Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. A residência ficou totalmente destruída.

Os bombeiros foram acionados no início da manhã e, segundo vizinhos, foram embora após controlarem as chamas. Um morador da região que procurava um papagaio em uma área de mata ao lado da casa foi quem encontrou o corpo da mulher. O Corpo de Bombeiros foi novamente acionado e retornou ao local para remover a vítima.

O G1 questionou o porquê dos agentes não terem identificado o corpo no momento do trabalho no local. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que a equipe fez extinção do incêndio e, após o rescaldo, saiu pra fazer o reabastecimento de água da viatura. No retorno, a guarnição encontrou o corpo e tomou as providências informando a Polícia Militar, a Polícia Civil e o IML.

A nota não informa o motivo de todos os agentes terem ido fazer o reabastecimento e da área ter ficado sem nenhum responsável, uma vez que a presença outras pessoas não era permitida.

Segundo informações da família da vítima, a mulher estava na casa com dois amigos. Ela tinha dito aos rapazes que iria embora ainda pela madrugada, mas não foi. Quando o dono da casa acordou, viu as chamas e saiu do local e, como a mulher disse que iria embora, ele achou que não tinha mais ninguém na casa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por conta da casa ser de madeira, as chamas se espalharam rapidamente e podem ter destruído o local em menos de dez minutos. O laudo técnico deverá identificar a causa das chamas.

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelo exame de necropsia. Ele deve ser liberado para a família ainda neste domingo. A Polícia Civil também deve investigar o caso.