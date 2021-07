Mulher quase é assassinada a facadas pela atual do ex-marido

O crime registrado como tentativa de homicídio ocorreu nesta manhã de quarta-feira (14) em frente a uma residência localizada na Rua Flamengo, bairro Três Marias, área Leste da capital de Rondônia. A autora do crime fugiu.

As informações da ocorrência dão conta de que a vítima estava na frente de casa junto com uma amiga no momento em que a atual mulher do ex-marido chegou armada com uma faca.

O homem também estaria junto com ela no momento do crime. A acusada em poder da faca atacou a vítima Fernanda S. F., 25, com golpes no ombro, braços e pernas.

Em seguida, a agressora fugiu com o apoio do marido dela. A vítima foi socorrida para a UPA e contou que contra o ex-marido tinha inclusive uma medida protetiva, pois ele já havia tentado matá-la. Ninguém foi preso.