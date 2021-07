Mulher tem rosto rasgado com garrafa pela ex do namorado

Jovem de 21 anos foi socorrida para a Santa Casa de Campo Grande, com um corte grande e profundo no rosto, depois de ser agredida com uma garrafa de cerveja pela ex do seu atual namorado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (1¬ļ), na Vila Piratininga, em Campo Grande.

De acordo com a mulher, ela estava em casa junto com o namorado, que também mora no local, quando a ex do rapaz, que não aceita o fim do relacionamento, chegou nervosa e xingando o casal. As duas começaram a brigar, até que a vítima foi atingida no rosto com uma garrafa de cerveja quebrada.

Ela foi socorrida por uma amiga, de 35 anos, que testemunhou o momento da agressão, e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon com um corte transversal no lado direito do rosto, da parte de cima do nariz até a parte inferior da boca, com rompimento total da pele, deixando a parte interna da boca exposta.

Diante da gravidade do ferimento, o médico plantonista da UPA acionou a PM (Polícia Militar), que pegou o depoimento da jovem antes dela ser encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, onde foi atendida pela equipe de cirurgia plástica.

A agressora fugiu do local depois de dar a garrafada na vítima e ainda não foi localizada. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e segue em investigação.