Mulheres grávidas ou no puerpério que tomaram Astrazeneca no AC podem receber 2ª dose da Pfizer

A Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota na noite desta domingo (26) afirmando que as mulheres que receberam a primeira dose da vacina Astrazeneca/Fiocruz/ e que estejam gestantes ou no puerpério podem procurar as unidades de saúde onde está ocorrendo vacinação para tomar a segunda dose, da vacina Pfizer.

O governo seguiu uma diretriz do Ministério da Saúde (MS).

“É informado que é necessário estar com a carteira em mãos e caso o imunizante não esteja disponível na localidade poderá ser substituído pela Coronavac”, diz um trecho.

Fica assegurado ainda pela nota técnica do Ministério da Saúde da segurança da troca de plataforma da Astrazeneca para a Pfizer ou Coronavac.