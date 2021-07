Mundial de 2030 ibérico: Portugal e Espanha oficializam candidatura conjunta à FIFA

As federações de Espanha e Portugal anunciaram neste mês sua candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030. E tanto os presidentes das federações de futebol quanto as principais autoridades de ambos os países compareceram ao amistoso entre Portugal e Espanha, para oficializar a candidatura pouco antes da bola começar a rolar. “Mais do que uma união, é uma fusão, porque o futebol forma o nosso DNA comum, assim como o jeito de ser do nosso povo. Vamos formar uma grande equipe para que todos juntos possamos mostrar os nossos valores. Se nos derem a sua confiança quando vierem aos nossos países, vão encontrar um cenário único”, afirmou Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, completando: “O sucesso de Portugal e da Espanha será também o sucesso da Fifa”.

Já o presidente da federação portuguesa, Fernando Gomes, disse que os países merecem muito a oportunidade de poder organizar a Copa do Mundo, e que eles irão se esforçar para que o torneio de 2030 seja realizado na Península Ibérica.

No amistoso, os atletas das duas seleções entraram em campo com camisetas estampadas com os dizeres “Vamos 2030”, em clara referência à candidatura recente. Mas a partida em si não encheu os olhos dos espectadores, e o jogo terminou com um amargo 0 x 0. Com essa candidatura, Espanha e Portugal entram na briga contra outras nações que também pretendem sediar o torneio de 2030 de forma conjunta, mas que ainda não se manifestaram oficialmente. São eles a Inglaterra, Irlanda, País de Gales e Escócia na Europa, e Uruguai e Argentina na América do Sul.

Deu ruim na Eurocopa 2020

Infelizmente, para os portugueses, o sonho do bicampeonato não se concretizou este ano. Campeã da edição passada, a seleção portuguesa era uma das favoritas a levantar o troféu da Eurocopa novamente, e com Cristiano Ronaldo liderando o ataque da equipe, até mesmo os palpiteiros acreditavam nisso, tanto que as casas com as melhores apostas esportivas observaram um aumento no seu fluxo de usuários desde o início da competição. Porém, os portugueses se depararam com a toda poderosa seleção belga, que há anos promete grandes resultados, mas sempre tropeça na fase final – o que não ocorreu desta vez.

Os Diabos Vermelhos conseguiram abrir o marcador ainda no primeiro tempo, e Portugal não conseguiu reunir forças para correr atrás do resultado. Desta forma, a equipe liderada por Cristiano Ronaldo acabou voltando para casa muito antes do previsto. Já os belgas irão enfrentar mais um adversário duro, a Itália, nas quartas de finais.

Porém, não foi só Portugal que acabou decepcionando na Eurocopa. A França, atual campeã mundial, também caiu no torneio. Os franceses enfrentaram a Suíça, e após um empate por 3 a 3 no tempo normal, o jogo se dirigiu até a prorrogação. Nela, o empate persistiu, de forma que sobrou apenas a disputa de pênaltis para decidir que equipe avançaria para a próxima fase. O jogo foi eletrizante do início ao fim: a Suíça abriu o placar com Seferovic, sendo que logo depois desperdiçou um pênalti com Ricardo Rodriguez. No começo da segunda etapa, a França virou a partida rapidamente; Benzema balançou as redes duas vezes e Paul Pogba marcou também. A derrota parecia inevitável, mas os suiços não desistiram e conseguiram empatar a partida com Seferovic e Gavranovic, levando o jogo para a prorrogação.

Nas penalidades, o goleiro suiço Sommer brilhou e conseguiu defender a cobrança do craque francês Kylian Mbappé, garantindo a classificação da Suíça para a próxima fase da Eurocopa e eliminando o bicho papão do torneio. Ao fim da partida, Mbappé pediu desculpas pelo pênalti perdido e afirmou que seria difícil dormir à noite.