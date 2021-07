Município de MS decreta lockdown de uma semana e fecha até mercados

A prefeitura de Chapadão do Sul decretou lockdown de uma semana na terça-feira (20/7). A iniciativa faz parte do combate ao coronavírus. Segundo o Decreto nº 3.514, ficam suspensas, no período de 21 a 27 de julho de 2021 qualquer tipo de aglomeração.

Atividades esportivas de todas as modalidades, inclusive atividades físicas em academias, estúdios ou quadras, campos e ginásios de esportes estão proibidos.

Também ficam suspensas, no período de 23 a 26 de julho de 2021, todas as atividades escolares, comerciais (inclusive supermercados, bares e conveniências), empresariais, de prestação de serviços, de serviços públicos, esportivas, recreativas e religiosas de todos os cultos.

“Não se incluem na suspensão prevista o caput deste artigo os comércios de fornecimento de medicamentos e de combustíveis e as atividades de mão-de-obra da construção civil, atividades agrícolas e agropecuárias e atividades de produção de derivados da cana-de-açúcar e milho”, diz material publicado no portal do município.

Ao longo do dia, os restaurantes poderão exercer atividades somente no sistema de delivery.

Chapadão do Sul tem 4.614 casos confirmados de coronavírus, segundo o boletim epidemiológico mais recente, publicado ontem pelo Município. Desses 4.279 são de pessoas consideradas curadas, 268 encontram-se em tratamento e 67 morreram.