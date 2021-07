Na Sesacre, Roberto Duarte cobra pagamento dos vigilantes: “Esclarecimentos necessários”

O deputado estadual Roberto Duarte se reuniu na tarde desta terça-feira, 27, com a subsecretária da secretaria estadual de saúde, Muana Araújo, representantes dos setores financeiro e jurídico, com o presidente do Sindicato dos Vigilantes do Acre, Nonato Santos, e outros representantes dos sindicalizados. Na pauta, o pagamento dos 180 vigilantes que foram demitidos no dia 10 deste mês após a empresa Protege rescindir contrato com o Governo do Acre.

Durante a reunião, a subsecretária de saúde e sua equipe informaram que o Estado está em constante conversa com a Protege e com o Sindicato dos Vigilantes. “Podem ter certeza de que a parte mais interessada que vocês voltem a trabalhar somos nós da Sesacre, pois estamos sem vigilância em vários pontos. Saiam daqui com a certeza de que o pagamento de abril estará na conta da empresa amanhã; e o de maio, na quinta”, garantiu Muana Araújo, informando que será realizada uma audiência de conciliação na próxima sexta-feira, 30, onde será apresentado tudo que foi pago para a empresa com um cronograma dos próximos pagamentos. “É bom deixar claro que o que ainda não foi pago já está empenhado”, complementou.

“Só queremos receber. O ideal seria que o Estado determinasse o retorno dos nossos trabalhos antes do dia 30, data que acaba o nosso aviso prévio. Se passar dessa data, só poderemos ser recontratados pela empresa após 6 meses”, lamentou Nonato Santos.

O deputado estadual Roberto Duarte lamentou a ausência de representantes da empresa na reunião. “O ideal seria ter alguém da Protege aqui na nossa conversa. Mas, agradeço o pronto atendimento da Muana e sua equipe em nos atender e apresentar todos os esclarecimentos necessários. Reconheço o esforço do Estado em pagar os vigilantes”, comentou Duarte.

Como desdobramento desta reunião, a subsecretária Muana confirmou mais um encontro amanhã, 28, com o deputado Roberto Duarte e representante do Sindicato dos Vigilantes para confirmar que o pagamento desta quarta-feira, referente ao mês de abril, estará na conta, e na quinta-feira, o mês de maio.