Nelson Miolaro, o vovô TikTok, morre aos 90 anos

Morreu nesta quinta-feira (15) Nelson Miolaro, conhecido como o Vovô TikTok. Popular pelos vídeos fofos e engraçados, ele sofreu um acidente doméstico e acabou por não resistir. A informação foi confirmada pela família de Nelson em postagem no Instagram.

“Chegou o momento o qual não queríamos que chegasse nunca, o momento de dizer o adeus a alguém que sempre conhecemos cheio de vida e energia. É com muita tristeza que comunicamos o adeus ao sorriso mais charmoso, a voz mais doce cantarolante e a postura mais elegante. Uma nova estrela, radiante, com um brilho sem igual o céu ganhou. Não vamos encarar a morte como um ponto final, porque quem é amado de verdade jamais morre e você foi, é e sempre será amado por todos nós, como marido, pai, avô, bisavô, como o nosso personagem favorito: ‘Vovô TikTok’”, diz o texto.

Casado há 67 anos com Nair, Nelson vivia em São Bernardo do Campo (SP). Juntos, o casal construiu uma família com três filhos, cinco netos e um bisneto. A ideia de criar os vídeos no TikTok partiu de uma das netas, Nayara Alexia, que logo teve a ideia comprada pelo irmão Rennan Donadelli. A primeira aposta foi compartilhada na plataforma em junho de 2020.

Aos 90 anos de idade, o idoso sofreu uma queda no banheiro de casa e precisou passar por uma cirurgia. Na quarta, Nelson Miolaro foi internado na UTI, mas não resistiu.