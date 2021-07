Netflix estreará documentário contando a história de Michael Schumacher

A Netflix anunciou oficialmente na manhã desta sexta-feira (30) que fechou um acordo para o lançamento do primeiro documentário oficial sobre a história de Michael Schumacher. A produção é a primeira a ter o apoio dos familiares do piloto, que virou um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. A estreia de Schumacher acontecerá no 15 de setembro, e o conteúdo será uma produção da alemã B 14 Film, que também foi responsável por fazer um documentário sobre Boris Becker, ícone do tênis do país. Porém, apesar do apoio da família do atleta, os produtores garantem que não se tratará de uma história chapa branca.

De acordo com a plataforma de streaming, o documentário irá trazer depoimentos de Corinna Schumacher, esposa de Michael, dos filhos Gina e Mick, e do irmão, Ralf, também ex-piloto de Fórmula 1. Para a produção do projeto, também foram ouvidas personalidades do esporte, como Bernie Ecclestone, Jean Todt, Luca di Montezemolo, Flavio Briatore, Sebastian Vettel, Damon Hill, David Coulthard e Sebastian Vettel.

