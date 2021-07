O militante do Partido Verde (PV) Neto Escócio e ex-funcionário do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Neto Escócio, morreu, na manhã desta terça-feira (20), vítima de câncer.

Membro de tradicional família acreana, deixa a esposa Claudia e filhos.

Neto foi fundador do PV ao lado do professor Jocilem Dote, também já falecido. Ele lutava contra o câncer há um ano e meio.