Neymar e Bruna Marquezine se reencontram após jogo do Brasil

A coluna descobriu com exclusividade que Neymar e Bruna Marquezine se reencontraram no último sábado (10/7) após o jogo entre Brasil e Argentina pela Copa América no Maracanã. Mas o encontro não foi dos mais agradáveis.

A atriz apareceu de surpresa no local onde o jogador estava e deu de cara com ele acompanhado de outra mulher.

Neymar estava na casa de Gabriel David, diretor de marketing da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e filho de Anísio Abrahão David, patrono da Beija-Flor, no bairro do Joá. Atualmente, o empresário namora Giovanna Lancellotti.

Foi ela quem contou para a amiga que o jogador estava por lá.Mas a chegada inesperada de Bruna causou o maior climão.

Isso porque Gabriel é muito amigo de Enzo Celulari, ex-namorado dela. Além disso, ela não contava que encontraria Neymar acompanhado de outra mulher.

A atriz ficou cerca de meia hora no local e foi embora como se nada tivesse acontecido.

No próximo sábado (17/7), Neymar e Bruna devem se encontrar novamente. Os dois foram convidados e já confirmaram presença na festa de aniversário de Gabriel, que será realizada no haras da família David, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro. Será que dessa vez o clima vai ser melhor?