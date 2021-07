Nicole Bahls já havia sido alertada sobre infidelidade de Marcelo Bimbi: “Tentou ficar com irmã de amigo do casal”

Nicole Bahls teria colocado um fim ao seu casamento com Marcelo Bimbi por causa de uma suposta traição do ex. Porém, de acordo com o jornal Extra, a modelo já havia sido alertada sobre a infidelidade do companheiro em outras ocasiões.

Quando ainda namoravam, Nicole foi avisada de que Marcelo estaria dando em cima de uma pessoa do círculo de amizade do casal. “Ele tentou várias vezes ficar com a irmã de um conhecido dos dois. A mulher contou tudo, mas mesmo assim ela quis casar”, entrega uma fonte do jornal.

“Quando era convidada para uma campanha ou evento, ela sempre sugeria o nome do Marcelo para que fizessem como um casal”, relata a fonte.