No AC, apenas 23,5% da população está com esquema completo de imunização contra Covid-19

Um novo boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta terça-feira (27), mostra que no Acre, apenas 23,5% da população está com o esquema completo de imunização (com duas doses, no caso da maioria das vacinas e uma dose da Janssen) . A porcentagem representa 112.287 pessoas. O boletim mostra ainda que 76,5 (244.656 pessoas) dos acreanos já recebeu a primeira dose.

As pesquisas realizadas indicam que as pessoas completamente vacinadas estão protegidas contra a variante Delta, predominante no país. Os cientistas do Observatório destacam que a proteção oferecida por uma única dose, com exceção da vacina da Janssen, é muito reduzida em comparação ao esquema de imunização completo. “Os não vacinados (40,4% da população) encontram-se ainda vulneráveis e com risco alto de infecção e de desenvolver a doença em formas graves, o que pode demandar atendimento hospitalar e resultar em óbitos”, alertaram os pesquisadores.

Segundo a instituição, “é fundamental que o país atinja uma elevada cobertura vacinal (≥80%) da população elegível com o número de doses adequado, conforme a vacina administrada, em curto prazo. Também é fundamental que a população se ajuste à necessidade de conviver com o vírus e as variantes, mantendo o uso de medidas não farmacológicas de controle e prevenção da doença como usar máscaras, preservar o distanciamento físico, evitar aglomerações e fazer higiene frequente das mãos”.