No AC, petistas comemoram resultado de mais uma pesquisa com Lula à frente

Os petistas acreanos, como de resto em todo o país, estão em festa desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (05), quando a CNT (Confederação Nacional dos Transportes) divulgou resultado de pesquisa de opinião opinião pública que coloca o ex-presidente Lula com vantagem suficiente para vencer uma disputa com o atual presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com os números, se as eleições fossem hoje Lula bateria Bolsonaro por 41,3% a 26,6%.

Os números refletem também que, a serem mantidos, nenhum dos dois vence no primeiro turno da eleição. Mesmo assim, os petistas comemoram porque acreditam que Lula, em campanha, cresce o suficiente para ser eleito em primeiro turno. “Lula Presidente. Vamos ser felizes de novo ”, pregou o presidente regional do PT, Cesário Braga, assim que teve acesso aos números da pesquisa encomendada pela CNT.