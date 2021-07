No Acre, III Festival Ancestral esclarece sobre entrada de não indígenas devido a pandemia

As entidades de representatividade indígena Associação Katuquina do Campinas (AKAC) e Associação Sociocultural Varinawa realizam o III Festival Ancestral nas terras indígenas do povo Nokê Koî, entre os dias 25 e 29 de julho, na Aldeia Varîpeo, localizada no município de Cruzeiro do Sul.

De acordo com uma das produtoras culturais do evento, Mirna Rosário, a proposta do Festival além de fortalecer a cultura Nokê Koî, é divulgar para os não indígenas a tradição e a espiritualidade deste povo.

“No festival serão compartilhadas diversas histórias, tradições, danças e brincadeiras, assim como as cerimônias tradicionais de cura e pajelança com as medicinas do rapé, ayahuasca, sananga e kambô”, escreve Mirna nas redes sociais.

A organização do Festival aguarda orientações dos órgãos competentes em relação à entrada de não indígenas devido a pandemia. A equipe está buscando formas de mediar a situação para a entrada dessas pessoas nas áreas indígenas restritas.

Para mais informações, entre em contato com os números divulgados anteriormente para reservas.

(11) 959590554 – Marcela

(68) 99355541 – Mirna

(91) 82180547 – Jessica

AKAC e ASV

Associação Katuquina do Campinas (AKAC) e Associação Sociocultural Varinawa (ASV) são entidades de representatividade indígena que, através destas, é possível buscar apoio para ações de etnodesenvolvimento e fortalecimento cultural do Povo Nokê Koî.

Fazem parte da Associação Katukina do Campinas 10 aldeias chamadas Kamanawa, Waninawa, Varinawa, Varîpeo, Shonoya, Satanawa, Masheya, Pino Hoshoya, Varîisku e Maniya e estarão todas reunidas para celebrar a floresta, a cultura, as tradições e as curas através das medicinas tradicionais de seus povos.