Noites frias, dias ensolarados e baixa umidade: veja a prisão do tempo para a semana no AC

O pesquisador Davi Friale divulgou nesta segunda-feira (5) a previsão do tempo para a semana em todo o Acre.

Serão dias ensolarados e noites amenas, sem chuvas, pelo menos até o domingo (11).

Por conta da baixa umidade do ar, Friale orienta que a população tome bastante água para não ter a saúde afetada.

“A umidade relativa do ar, na parte da tarde, deverá oscilar entre 20 e 35%, na maior parte do Acre. Em Rio Branco, poderá chegar a percentuais inferiores a 20%, entre quarta-feira e sábado próximos, o que leva ao estado de alerta para a saúde humana, sendo necessário que se ingira muito líquido nestes dias”, escreveu o mago.

Em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e nas demais cidades do leste e do sul do Acre as temperaturas deverão oscilar entre 30º e 34º, e as mínimas, no início do dia, entre 16º e 20º.

“Em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo e nos demais municípios do centro e do oeste do estado, as máximas, durante a tarde, ficarão entre 31 e 35ºC, enquanto as mínimas, no início do dia, entre 18 e 22ºC”, continuou.

É possível que chuvas rápidas sejam registradas em pontos isolados do Acre, principalmente no Juruá, a partir de quarta-feira (7).