Nova massa de ar frio deve derrubar as temperaturas nos próximos dias; veja para o Acre

Uma nova massa de ar frio, de origem polar, deve derrubar as temperaturas no país nos próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O frio deve atingir, primeiro, a Região Sul, a partir da noite deste sábado (17). As condições meteorológicas serão favoráveis à formação de geada em todo o centro-oeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sul do Paraná no amanhecer de domingo (18).

Ao longo de domingo, o ar frio também deverá avançar por partes das regiões Centro-Oeste, sudoeste da Amazônia Legal e para o estado de São Paulo, com um novo episódio de friagem.

Na segunda-feira (19), a massa de ar frio deverá atingir o restante do Centro-Oeste e do Sudeste. Os efeitos poderão ser sentidos, de forma atenuada, nas regiões sul e oeste de Rondônia, sudoeste do Amazonas e no Acre.

Ainda na segunda e também na terça (20), há previsão de temperaturas negativas ao amanhecer nas serras gaúcha, catarinense e no sul do Paraná, com a possibilidade de neve e/ou chuva congelada nas serras gaúcha e catarinense.

Veja a previsão para o fim de semana:

Rio Branco

Sábado: 21ºC / 32ºC

Domingo: 22ºC / 30ºC