Nova variante, Programa do Ratinho no Acre e chega de frente fria: veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

As matérias que mais repercutiram estão nas nossas mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Iapen publica edital para processo seletivo de nível médio e superior; salário ultrapassa R$ 4 mil

Visando atender às necessidades do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/Acre), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) tornou público nesta segunda-feira (5), um edital destinado à contratação de profissionais de nível médio e superior para compor o quadro de funcionários do Escritório Social do Iapen. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Vídeo: mulher espanca servidora em hospital: “Por causa de macho”

Não é do Acre um vídeo que circula nas redes sociais desde a manhã desta segunda-feira (5) com cenas de agressões entre duas mulheres, no que parece ser uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa). Com a circulação da imagem, muitas pessoas passaram a insinuar se tratar de uma agressão contra uma enfermeira na Upa da Sobral mas, com a checagem da informação pela reportagem do ContilNet, restou esclarecido não se tratar de imagens locais. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Monstruosidade: polícia procura pedófilo que estuprou mais de 5 crianças no Acre

A Polícia Civil do Acre segue com as buscas por um dos maiores criminosos de todo o Estado, que está desaparecido desde o ano passado. Se trata do rio-branquense Josimar Barbosa da Costa, de idade não revelada, acusado de praticar crimes de pedofilia contra mais de 5 crianças. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Equipe do Programa do Ratinho chega ao Acre para iniciar série de matérias sobre o estado

A equipe do Programa do Ratinho, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), chegou ao Acre nesta segunda-feira (6) para iniciar uma série de matérias sobre Rio Branco e outros municípios do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Friale alerta para chegada de nova onda de frio polar no Acre, nos próximos dias; confira

A previsão do tempo divulgada pelo pesquisador Davi Friale nesta quinta-feira (8) aponta para a chegada de uma frente fria nos próximos dias, no Acre. Não haverá mudanças significativas do tempo até o próximo dia 15 de julho, é o que diz o mago. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Empresárias ‘surtam’ após família de DJ Alok surgir na internet usando marca acreana; assista

Os fãs acreanos do DJ Alok ficaram em choque na tarde desta quinta-feira (8), após os filhos Ravi e Raika Novais, e também a esposa Romana Novais, surgirem nos stories do Instagram oficial do DJ usando roupas da marca acreana ‘Made In Acre’. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Acre confirma quase 70 casos da variante Gama e tem 90 suspeitas; veja gravidade

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou nesta sexta-feira (9) que o Acre registrou 68 casos da variante Gama do coronavírus. As amostras enviadas ao laboratório do Instituto Evandro Chagas (IEC) foram coletadas entre janeiro e março deste ano. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Alto Acre regride e todo estado está na bandeira amarela; veja como fica comércio

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou nesta sexta-feira (9), durante coletiva à imprensa, que todo o Acre está classificado na Bandeira Amarela (nível de atenção). CONFIRA NA ÍNTEGRA.