Anitta está produzindo mais uma série de novas músicas e dessa vez, a cantora se uniu a Luck Muzik, um dos filhos de Mr. Catra (1968-2018), com quem vai entrar em estúdio para gravar nesta sexta-feira (23).

O rapper foi para Miami, nos Estados Unidos, e está hospedado na mansão da cantora.

A parceria foi ideia de Anitta, que entrou em contato com Luck Muzik pelo Instagram. As informações dão do site Notícias da TV.

O jovem cantor compôs duas músicas: Zerei o Game e Amizade Colorida, e a escolha de qual será gravada ficará a cargo da funkeira. Além do single essa parceria deve ganhar clipe.

Durante sua visita aos Estados Unidos, um dos herdeiros de Mr. Catra conheceu Lenny Tavárez, cantor porto-riquenho que já gravou música com Anitta. Os dois também irão se unir para uma nova faixa.

NOVAS AMIZADES DE ANITTA

A aproximação de Anitta e Luck Muzik mostra que a cantora realmente decidiu renovar uma parte de seu círculo de amizades.

Nesta semana, a funkeira e empresária deixou de seguir mais de 50 pessoas nas redes sociais, incluindo a “ex-amiga” Jojo Todynho, de quem foi muito próxima. Mas fofocas e uma suposta traição fizeram as duas se afastarem.

Jojo preferiu não comentar sobre o unfollow de Anitta:

“Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque se eu abrir o meu bocão, não vou parar. Não vou ficar batendo cabeça para maluca dançar. Deixa… Deixa que o hospício trata. Como diz minha assessora, eu sou uma mulher business. Não tenho esse tempo que as pessoas têm e nem quero ter”.