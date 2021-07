Operação Relâmpago reforça policiamento em áreas vulneráveis de todo o Acre

As forças de segurança do Estado deram início nesta sexta-feira (9), em Rio Branco, à “Operação Relâmpago”. Policiais militares do 2° Batalhão contarão com apoio do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Segundo o governador Gladson Cameli, a operação, que também acontece nas 1ª e 2ª regionais, na Capital, e no interior do estado, busca “reforçar a presença policial e melhorar a sensação de segurança nos locais onde há maior incidência de crimes”.