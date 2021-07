O que estudar para o concurso da Receita Federal?

Você já pensou em ser aprovado em um concurso público? E se este concurso for o da Receita Federal, você sabe o que estudar?

Esta tem sido a dúvida de muitos, ainda mais com o próximo edital batendo à porta. Com tantas seleções e oportunidades, é comum o candidato se sentir perdido.

Além disso, você já tomou uma decisão correta: que é iniciar a sua preparação mesmo sem o edital ter sido publicado. Assim, você já vai largar na frente de muita gente que espera o edital sair.

Pensando em tudo isso, a reportagem da Folha Dirigida preparou esta matéria para trazer todas as disciplinas que devem ser cobradas e te ajudar a saber no que deve focar.

Vale lembrar que somente serão listadas as matérias dos cargos de analista e auditor, que estão previstos. Além disso, são os únicos de fato que fazem parte da Receita Federal.

Concurso Receita Federal matérias

Lembre-se que todas as disciplinas listadas abaixo são com base no edital anterior, já que ainda não há informações ou projeto básico que confirme as matérias do próximo concurso.

Dessa forma, o último concurso sempre será a melhor referência. Confira a seguir:

Analista-tributário

Conhecimentos Gerais

• Língua Portuguesa;

• Espanhol ou Inglês;

• Raciocínio Lógico-Quantitativo;

• Direito Constitucional e Administrativo;

• Administração Geral

Conhecimentos Específicos (geral)

• Direito Tributário;

• Contabilidade Geral;

• Legislação Tributária e Aduaneira;

Conhecimentos Específicos (Informática)

• Direito Tributário;

• Contabilidade Geral; e

• Informática.

Auditor-fiscal

Língua Portuguesa;

Espanhol ou Inglês;

Raciocínio Lógico- Quantitativo;

Administração Geral e Pública;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Auditoria;

Contabilidade Geral;

Contabilidade Avançada;

Legislação Tributária;

Comércio Internacional;

Legislação Aduaneira.

Cabe destacar que os últimos concursos de auditor e analista da Receita Federal aconteceram em 2014, sob organização da Esaf.

Seja um dos aprovados no concurso da Receita Federal

A sua chance de ser aprovado no concurso da Receita Federal é essa. Há anos sem edital, o órgão do fisco federal deve desencantar em 2021 e receber o sonhado aval da Economia para auditor e analista.

E se você quer ter o seu nome carimbado no Diário Oficial da União e ser um dos próximos convocados, antecipe-se e comece já a se preparar!

Aqui na Folha Cursos, você já tem disponível cursos para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário.

Com ele, você vai ter acesso à materiais exclusivos, professores especializados e uma das melhores preparações para concursos da atualidade.

Quanto ganha um fiscal da Receita Federal?

Entre os atrativos do concurso da Receita Federal estão a remuneração e benefícios. Isso é um forte fator daqueles que demonstram interesse em se tornar fiscal da Receita Federal.

A remuneração atual é de R$21.487,09 já somada com o auxílio-alimentação de R$458.

Agora imagine só: você acabou de se formar, estuda para o concurso, passa para ser fiscal da Receita Federal e no auge da sua carreira já vai estar recebendo mais de R$20 mil. É ou não é muito boa essa oportunidade?

Por isso, inicie já a sua preparação e esteja pronto para essa oportunidade:

O que é preciso para ser fiscal da Receita Federal?

O principal requisito dos cargos da Receita Federal é ter o nível superior em qualquer área. Isso mesmo, graduados de todos os cursos podem participar.

Mas, este diploma precisa ser de instituição devidamente registrada e reconhecida no Ministério da Educação (MEC).

Além desses, há ainda outros requisitos, como: