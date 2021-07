Oitavas da Copa do Brasil: datas e horários dos jogos, e os favoritos

O Metrópoles conta tudo sobre esta fase da copa, as datas e horários das partidas, e ainda analisa quem são os favoritos a avançar. Os times que se classificarem irão reembolsar R$ 3,45 milhões.

Jogos e favoritos

Criciúma x Fluminense

Ida: terça-feira (27/7), às 19h15, no Estádio Heriberto Hülse

Volta: sábado (31/7), às 16h30, no Maracanã

O Fluminense é o favorito no duelo contra o Criciúma e apenas a zebra pode eliminar o tricolor. Mas já vimos que a zebra está à solta nesta Copa do Brasil, com as eliminações do Palmeiras e Internacional para o CRB e o Vitória, respectivamente. Na terceira fase, o Tigre despacharam o América-MG nos pênaltis, enquanto o Tricolor superou o Red Bull Bragantino.

Vitória x Grêmio

Ida: terça-feira (27/7), às 21h30, no Barradão

Volta: terça-feira (3/8), às 21h30, na Arena do Grêmio

Cada jogo do Grêmio na Copa do Brasil valerá muito. Esta é a única competição restante no calendário do clube, além do Brasileirão, e para a temporada não ser um vexame completo a sobrevivência na copa é crucial. Coincidentemente, o Tricolor Gaúcho encara o time responsável pela eliminação do rival Internacional.

O Rubro-Negro Baiano tirou o Colorado da competição com o placar agregado de 3 x 2, fazendo 3 x 1 no Beira-Rio. Com Felipão no comando do Grêmio, o favoritismo é dos gaúchos, mas o Vitória pode surpreender e a zebra estar a seu favor mais uma vez.

São Paulo x Vasco

Ida: quarta-feira (28/7), às 21h30, no Morumbi

Volta: quarta-feira (4/8), às 21h30, em São Januário

O São Paulo está demonstrando um bom desempenho nas competições mata-mata da atual temporada. Depois de garantir a classificação na Copa do Brasil fazendo 11 x 4 em cima do 4 de Julho, o Tricolor eliminou o Racing por 4 x 2 e encara um Vasco que está na Série B, mas em um momento diferente do Soberano.