Olimpíadas: Jogador de vôlei gato vira piada na web após exibir axilas

O nome de Torey DelFaco, jogador de vôlei que disputa as Olimpíadas de Tóquio pelos Estados Unidos, ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter na madrugada desta sexta-feira, 30, por um motivo bem peculiar.

O atleta, considerado “gato” por muitos, chamou atenção após exibir suas axilas durante um jogo contra o Brasil. “Mata atlântica” e “Floresta” foram alguns dos termos usados para se referir aos pelos do rapaz.

Na partida da vez, os brasileiros levaram a melhor e venceram os americanos por 3 sets a 1. Mas a vitória foi apenas um dos pontos que ganhou destaque na web.

Durante a transmissão da competição ao vivo, usuários da plataforma colocaram o nome de DelFaco entre os assuntos mais comentados do momento na rede social, por causa de suas axilas.

“Alguém passa uma cera nessa floresta no sovaco do DeFalco, fazendo favor”, reagiu uma usuária da rede social identificada com Isabelle. “Dá para montar um bloqueio só com o sovaco do DeFalco”, comentou um internauta identificado como Samuel.

Até mesmo Felipe Neto, um dos maiores YouTubers brasileiros, brincou com a situação. “Cacete o americano pode fazer chapinha no suvaco”, escreveu no Twitter.

Além das axilas, o participante das Olimpíadas passou a ser comparado com o galã Zac Efron. “O sósia do Zac Efron passando a mão no cabelo toda vez que a câmera foca nele”, escreveu a usuária Rhaiane. “O DeFalco é igual ao Zac Efron”, opinou a internauta Isa.

