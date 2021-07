ONG em Rio Branco realiza evento online para estudantes e profissionais de engenharia

A Organização Não-Governamental Engenheiros Sem Fronteiras (ESF) – Núcleo Rio Branco, promoverá entre os dias 26 de julho a 07 de agosto, a 1ª Semana de Engenharia com o tema “Pense Fora da Caixa”. O evento, que acontecerá de forma totalmente virtual e gratuita, já está com as inscrições abertas e contará com uma programação que aborda assuntos voltados para a área da engenharia.

A intenção é fazer com que os profissionais da área da engenharia e, principalmente, os acadêmicos, busquem se aperfeiçoar e se atualizar em diversos assuntos voltados a projetos, habilidades de liderança e sustentabilidade. Segundo a diretora da ONG em Rio Branco, Vitória Aguiar, o objetivo principal é de gerar discussões importantes para a formação de futuros profissionais, bem como de promover a organização em si, que é recente no estado.

“O evento foi idealizado como uma forma de o núcleo promover ações de forma virtual, garantindo o isolamento e evitando práticas que não atendam o resguardo na situação pandêmica atual, mas que pudesse gerar atividades voltadas para a educação, uma das áreas tão prejudicadas com a pandemia, e trocar conhecimentos e experiência”, disse.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link https://www.even3.com.br/1sengesfrb/. Para se inscrever e ficar por dentro da programação, basta preencher a ficha com os dados pessoais. A ONG também disponibilizou um link onde os interessados podem realizar uma doação simbólica para manutenção e planejamento de futuras atividades, todas realizadas sem fins lucrativos. Para mais informações acerca da programação, basta acompanhar o Instagram @esfriobranco.