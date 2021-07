Operação apreende pedras de diamantes na casa de investigado por extração ilegal em terra indígena

O objetivo da operação foi desarticular um grupo criminoso especializado no comércio de diamantes.

Também foram apreendidos documentos e outros materiais que devem ajudar os policiais federares a seguirem com a investigação.

A pena pela prisão do suspeito, pela usurpação dos diamantes, pode chegar a 5 anos de detenção em caso de condenação.

As investigações da operação Escavadores tiveram início há mais de dois anos, com a prisão em flagrante de um dos componentes do grupo que portava naquela oportunidade três diamantes extraídos de terras indígenas.