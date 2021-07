Padre Fábio de Melo vai aos prantos e fica totalmente abalado após ver o corpo da mãe em caixão

O Padre Fábio de Melo deu uma entrevista reveladora para o programa Saia Justa nessa última quarta-feira, 07 de julho. Sendo assim, chorando, o famoso recordou a morte de sua mãe, vítima da Covid-19.

Dessa forma, ele frisou o quanto acabou sendo difícil quando a matriarca começou a sentir faltar de ar. “Eu lembro que a equipe que cuidava da minha mãe permitia que eu falasse com ela. Quando ela teve a primeira crise falta de ar me mostrou como a doença era cruel. Eles me ligaram pra ela se acalmar porque muita gente é intubada antes da hora por culpa da ansiedade”, afirmou.

Sendo assim, visivelmente abalado, o religioso recordou do momento exato em que ela precisou ser sedada após a doença se agravar. “Eu lembro como se fosse hoje: ela do lado de lá e eu dando a ela o que era de mais sagrado, que era o ser padre. Fui fazer uma oração como se eu estivesse em paz. Eu falei: agora a senhora vai dormir um pouquinho porque está muito cansada. A última frase dela pra mim foi: “vai ficar tudo bem”’.

