Palmeiras bate o Atlético-GO, chega à sétima vitória seguida na temporada e segue na ponta

No primeiro jogo de Dudu como titular, o Palmeiras venceu mais uma e manteve a liderança isolada do Brasileirão. Em uma atuação segura e dois gols nos acréscimos, o Verdão bateu o Atlético-GO por 3 a 0, neste domingo, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e aumentou o grande momento na temporada. Éder, contra, aos 13 minutos do segundo tempo, Gustavo Scarpa, aos 45, e Breno Lopes, aos 50, fizeram os gols do jogo.

O Palmeiras tem agora 28 pontos na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. São três pontos de vantagem para o Atlético-MG, vice líder. Mais do que a vantagem na ponta, o time atravessa ótimo momento em 2021, com sete vitórias consecutivas (seis pelo Brasileirão e uma pela Copa Libertadores).

